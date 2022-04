OE2022. Fernando Medina diz que crescimento de 4,9% é "historicamente elevado"

"O valor de 4,9% [de crescimento económico] é um valor historicamente muito elevado", disse durante a conferência de imprensa de apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), no Ministério das Finanças, em Lisboa.

O governante explicou que a proposta do OE2022, entregue hoje no parlamento, integra um ajuste do cenário macroeconómico no sentido de refletir a descida das previsões relativamente ao crescimento do PIB.

Realçou que "o cenário macroeconómico está totalmente em linha com as projeções das principais instituições portuguesas", como o Banco de Portugal e o Conselho das Finanças Públicas, anunciando que esta instituição já procedeu ao endosso do cenário.

"O nosso Orçamento do Estado responde, ou encerra, seis prioridades fundamentais", afirmou, elencando que pretende "prosseguir a consolidação orçamental, mitigar o choque geopolítico, reforçar o rendimento das famílias, apoiar a recuperação das empresas, investir na transição climática e digital e recuperar os serviços públicos.

A proposta orçamental foi entregue hoje na Assembleia da República, sendo a primeira assinada por Fernando Medina como ministro da tutela.