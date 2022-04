OE2022. Governo corta ligeiramente crescimento do PIB para 4,9% este ano

O Governo cortou em 0,1 pontos percentuais para 4,9% o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), face ao Programa de Estabilidade (PE), na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue hoje no parlamento.