OE2022. "Há espaço de manobra" para negociar antecipação do aumento das pensões, diz ministra

A proposta "não é estática, é dinâmica", e as negociações com o PCP e BE "são ser decisivas", pelo que agosto não é uma data encerrada, adiantou Ana Mendes Godinho.



Questionada sobre o facto de as pensões serem aumentadas abaixo do valor da inflação para quem recebe mais de 877 euros, a ministra excluiu a possibilidade de um aumento extraordinário para estas pessoas.



Segundo a responsável, o foco tem sido nas pensões mais baixas e isso "já significa, do ponto de vista de aumento da despesa de 2021 para 2022, cerca de mais 600 milhões de euros". Assim sendo, o que está previsto é a atualização regular que está prevista na lei.



Já sobre o tipo de apoios extraordinários que o Governo pondera recuperar para ajudar as pessoas que saem da pandemia com sérios problemas económicos, Ana Mendes Godinho garantiu que o OE2022 propõe "manter ou ativar todos os apoios necessários" em função da pandemia e da evolução da economia.



"Estamos permanentemente a adaptar, a reforçar os mecanismos à medida que a pandemia evolui", assegurou.



"Está assumido nesta proposta que todos estes apoios que sejam necessários são financiados pelo Orçamento do Estado, que transferirá para o orçamento da Segurança Social as verbas necessárias", explicou a responsável pela pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.