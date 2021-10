OE2022. Jerónimo diz que "clarificação definitiva" pesará na posição do PCP

Jerónimo de Sousa explicou este sábado que a posição do PCP depende de uma clarificação definitiva do Orçamento do Estado. Neste momento, o secretário-geral dos comunistas diz que as propostas do Governo ficam muito aquém do que o país precisa.