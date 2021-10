OE2022. Marcelo vai esperar "até ao último minuto"

Questionado sobre as críticas de Rui Rio à sua reunião com Paulo Rangel, Marcelo explica que o encontro em Belém aconteceu "por cortesia".



"Eu sou como sou, falo com toda a gente. Faz parte da lógica das coisas", acrescentou, sublinhando que agora, porém, é preciso "focar no essencial", que é a aprovação do OE2022.



Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República explicou ainda que as diligências que fez na terça-feira foram "com os dois partidos principais de esquerda que poderiam ser a chave da resolução do problema".



O chefe de Estado disse que "embora continuasse a pensar que até ao último segundo se devia esperar, percebi que estava muito difícil a viabilização".



"Preferiria e prefiro que o Orçamento passe, mas a decisão soberana é da Assembleia da República", assevera Marcelo. "Sempre desejei que não chegássemos ao ponto de não viabilização e fiz o que podia para que não chegássemos, mas também expliquei qual era a consequência de quando chegássemos", esclareceu.