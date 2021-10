OE2022. Negociações com partidos de esquerda num impasse

O Bloco de Esquerda avisa que está nas mãos do Primeiro-Ministro evitar uma crise política. O PCP reconhece que houve uma aproximação nas negociações em torno do Orçamento do Estado, mas ainda não suficiente para os comunistas não votarem contra a proposta do governo. O PAN exige um compromisso extraordinário, por parte do executivo.