OE2022. Pagamentos em atraso recuam para 602 ME até abril

"No final de abril os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 602 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 33,2 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 93,3 milhões de euros face ao final do mês anterior", lê-se no documento hoje divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

A evolução homóloga contou com o contributo dos recuos verificados na Administração Regional (18,3 milhões de euros), na Administração Central, excluindo o subsetor da saúde, (8,4 milhões de euros), bem como nas Empresas Públicas Reclassificadas (6,1 milhões de euros).

Já na variação mensal destaca-se o contributo dos Hospitais EPE, com mais 86,5 milhões de euros.

Segundo um comunicado do Ministério das Finanças, nos primeiros quatro meses do ano, a despesa com juros e outros encargos desceu cerca de 368 milhões de euros, ou seja, menos 11,5% face ao período homólogo, sobretudo, devido à redução dos juros com Obrigações do Tesouro.