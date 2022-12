OE2022. Pagamentos em atraso sobem para 1.168,4 ME até novembro

"No final de novembro os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 1.168,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 277,6 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 189,6 milhões de euros face ao final do mês anterior", informa a Direção-Geral do Orçamento (DGO), na síntese de execução orçamental divulgada hoje.

De acordo com o relatório da DGO, para a evolução homóloga contribuiu o aumento registado nos Hospitais EPE em 203 milhões de euros, na Administração Central em 44,1 milhões de euros e na Administração Regional em 29,3 milhões de euros.

Já para a variação mensal, o maior contributo registou-se nos Hospitais EPE com um aumento de 180,4 milhões de euros.

São considerados pagamentos em atraso dívidas por pagar há mais de 90 dias.