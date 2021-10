OE2022. PAN reúne-se com PM na 4.ª feira e deverá decidir voto no fim de semana

A porta-voz do partido, Inês Sousa Real, transmitiu à agência Lusa que vai reunir-se com António Costa na quarta-feira, depois de na segunda-feira à noite se ter reunido "com os secretários de Estados dos Assuntos Parlamentares e do Orçamento".



De acordo com fonte oficial do partido, a reunião está agendada para as 12:15 e decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa).



A líder do Pessoas-Animais-Natureza destacou que na reunião de segunda-feira houve "vontade de criar pontes" por parte do Governo, mas alertou que essa vontade "não se pode traduzir em meras medidas programáticas".



A reunião de quarta-feira com o primeiro-ministro "vai ser fundamental", mas Inês Sousa Real afirmou que a decisão quanto ao sentido de voto do partido cabe à Comissão Política Nacional, o órgão máximo de direção política do PAN entre congressos.



Esse órgão, onde estão também representados os deputados do partido, vai reunir-se "à partida no fim de semana" para decidir o sentido de voto do PAN na votação do OE2022 na generalidade, indicou a líder à Lusa.



O primeiro-ministro reuniu-se hoje com BE e PCP e na quarta-feira vai sentar-se à mesa também com o PEV.



Na segunda-feira, a porta-voz do PAN reiterou que o sentido de voto do partido está "em aberto", depois de na sexta-feira, no final de uma audiência com o Presidente da República, Inês Sousa Real ter indicado que o partido está mais próximo de um voto contra a proposta do OE2022 na generalidade.



De acordo com a líder, o sentido de voto do PAN depende do acolhimento do Governo ao "caderno de encargos" do partido.



O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.