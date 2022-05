OE2022. PCP acusa PS de não querer encontrar soluções

"Esta opção por parte do Governo do PS é reveladora da recusa em avançar com estas soluções que foram adiantadas pelo PCP. Não estranhamos a realização destas reuniões nas atuais circunstâncias. Aliás, temos vindo a colocar a questão de que a maioria do PS deixa mais longe a resposta aos problemas que afetam os trabalhadores e o povo", disse a líder parlamentar comunista, Paula Santos, em conferência de imprensa na Assembleia da República.A deputada acrescentou que até ao final da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não está prevista uma reunião com o executivo, mas "isso não dispensa" o PS de ser confrontado com as propostas que o partido apresentou.

"No âmbito da discussão e da votação vão ter de se posicionar perante estas propostas", completou Paula Santos.







c/Lusa