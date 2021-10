OE2022. PCP, PAN e PEV anunciam sentido de voto

As negociações sobre o Orçamento do Estado entram hoje na reta final. O PCP vai revelar esta segunda-feira o sentido de voto. O comité central do partido esteve reunido ontem para analisar a situação política e social do país. Também hoje, na véspera do início da discussão do orçamento na generalidade, PAN e PEV anunciam o voto.