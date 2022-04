OE2022. Pensionistas que recebem até 1.108 euros têm aumento extra com retroativos a janeiro

Os pensionistas que recebem até 1.108 euros por mês vão ter este ano um aumento extraordinário até 10 euros com retroativos a janeiro, confirma a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue hoje no parlamento.