OE2022. Presidente da República ouve Patrões e Parceiros Sociais

Os parceiros sociais vão ser recebidos, esta sexta-feira, pelo Presidente da República. A audiência já estava marcada antes do chumbo do orçamento do estado. A CGTP mantém as reivindicações e o calendário de greves. A UGT aguarda pela subida do salário mínimo nacional.