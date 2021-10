OE2022. Proposta do Governo entregue na Assembleia da República

O ministro das Finanças entregou ontem o Orçamento do Estado no Parlamento. João Leão mostrou-se confiante na aprovação daquele que considera ser "um bom Orçamento para o país". O debate na generalidade do documento está marcado para os dias 26 e 27 de outubro.