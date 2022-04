OE2022. Tavares desafia Governo a provar que não vai governar de "forma absoluta"

"O governo teve 120 deputados e o Livre só um, é verdade. Mas o governo prometeu que com maioria absoluta não governaria de forma absoluta. Portanto, o espaço que se cria para a discussão na especialidade e para a votação final global é provarem que isso é verdade", desafiou Rui Tavares, no encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2022 que decorre na Assembleia da República.

Tavares apelou ao executivo para que esteja "disposto a trabalhar com o resto do parlamento" para que o orçamento na votação final global "seja significativamente diferente e mais ambicioso do que apenas aproximarmo-nos do pelotão da frente".