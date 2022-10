OE2023. 750 mil euros para destacar trabalhadores para instituições internacionais

Esta dotação, centralizada na Presidência do Conselho de Ministros, visa "corrigir o défice significativo de representação portuguesa nessas instituições", lê-se no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

O reforço da presença de funcionários portugueses nas instituições europeias e, em termos semelhantes, noutras organizações internacionais de que Portugal é parte, é apontado como "uma das principais prioridades" na área dos assuntos europeus.

Esta dotação vai assegurar todos os encargos das entidades empregadoras com os respetivos trabalhadores destacados, refere a proposta, onde é anunciado ainda que "será aprovado o Estatuto de Perito Nacional Destacado", regulando os direitos e deveres, os procedimentos de acesso e regras relativas à afetação da dotação centralizada e os termos em que os serviços de origem podem proceder à contratação externa de trabalhadores, a título temporário, para substituir os trabalhadores destacados.

O OE2023 prevê ainda o lançamento de um programa de formação especializada para preparar os candidatos portugueses aos concursos de acesso a esses postos de trabalho, de modo a potenciar a taxa de sucesso dos candidatos nacionais nos processos de seleção.

A criação do Programa de Bolsas Mário Soares, no montante de 250.000 euros, para financiar a frequência de alunos portugueses no Colégio da Europa ou em outras instituições internacionais de referência na formação em assuntos europeus ou relações internacionais é outra medida prevista.

"Esta medida tem como principal objetivo reforçar significativamente as bolsas atribuídas pelo Estado Português para frequência do Colégio da Europa", refere o documento hoje entregue na Assembleia da República.

O ministro das Finanças entregou hoje, no parlamento, às 13:10, a proposta de Orçamento para 2023, a segunda apresentada pelo terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.