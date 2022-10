OE2023. A análise do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal

O Governo apresenta esta segunda-feira o Orçamento do Estado para 2023 na Assembleia da República. A deputada da Iniciativa Liberal, Carla Castro, sinalizou uma série de críticas sobre o cenário macroeconómico. Para Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda o documento é mais "uma política de truques do Governo".