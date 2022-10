OE2023. A análise do PS e PSD

O Governo apresenta esta segunda-feira o Orçamento do Estado para 2023 na Assembleia da República. O deputado do PS, Miguel Costa Matos, afirma que este é um OE "de confiança. Já Hugo Carneiro do PSD considera que "não corresponde às necessidades e reforça a perda do poder de compra.