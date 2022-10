OE2023. Chega considera proposta uma "fraude" e PCP pede mudança de políticas

Considerando insuficiente o apoio de 125€ dado pelo Governo a todos os cidadãos não pensionistas, o deputado Pedro Pinto frisa que “as pessoas, quando chegarem a janeiro e a fevereiro, vão estar iguais ou piores do que estão hoje”.



Em declarações à RTP, o partido condenou ainda a falta de verbas destinadas à Educação, dizendo que “é por isso que continuam a faltar professores”.



O PCP justificou o voto contra a proposta do Governo com o “rumo traçado de empobrecimento da imensa maioria dos portugueses”, já que os “trabalhadores e reformados perdem poder de compra de forma brutal e os grandes grupos económicos são ainda mais beneficiados” do que têm sido até agora.



“Nós propomos alternativas e defendemos que é urgente avançar para uma mudança de políticas que responda de facto aos problemas das pessoas, e a emergência que se coloca é no poder de compra”, declarou à RTP o deputado Bruno Dias.



O comunista pede, por isso, um aumento real nos salários e pensões, assim como justiça fiscal.