OE2023. Conselho Económico e Social fala em "otimismo"

O Governo estima um crescimento de 1,3 por cento e 4 por cento de inflação abaixo das projeções de outros organismos nacionais e internacionais.



O Conselho Económico e Social lembra que, se a inflação ficar acima da estimativa, isso terá implicações no saldo das contas públicas, nomeadamente, no défice e na dívida. No parecer sobre a proposta de orçamento, o Conselho defende "maior ambição" na valorização salarial dos funcionários públicos e considera que a redução do IRS prevista poderá "ficar aquém" das necessidades.



Será ouvido no parlamento, sobre o orçamento do estado para 2023, já na próxima quinta-feira.