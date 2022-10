OE2023. Freguesias recebem 293,2 milhões de subvenção geral

De acordo com o documento, em 2023 o montante global de subvenção geral para as freguesias é de 293.206.709 euros, quando no orçamento anterior tinha sido fixado em 276,9 milhões de euros.

As freguesias de Lisboa receberão em 2023 o montante global de 75,2 ME, no âmbito da reforma administrativa deste município, que ocorreu separada da reforma na generalidade do país.

As juntas de freguesia terão ainda 30,6 ME para pagamento dos vencimentos dos autarcas que desempenham funções a meio tempo ou a tempo inteiro.

No âmbito dos autos de transferência de competências de municípios para freguesias do continente, o OE2023 indica que serão retidos um total de 133.575.229,01 euros a câmaras municipais para distribuir pelas freguesias que passaram a assumir essas competências.