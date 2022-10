OE2023. Fundo de Financiamento da Descentralização para municípios sobe para 1.204 ME

Os municípios vão receber até 1.204 milhões de euros (ME) através de um Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD) para desempenharem as competências descentralizadas da administração central, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).