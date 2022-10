OE2023. Governo estima crescimento de 36,9% no investimento público

"A projeção do investimento público para 2023 ascende a 3,5% do PIB [Produto Interno Bruto], representando um aumento de 36,9% face a 2022, que permitirá o reforço da competitividade da economia portuguesa e o aumento do seu crescimento potencial", destacou o Governo, no documento.

De acordo com o relatório, "importa destacar que o investimento público continua a registar uma evolução consistente com o grau de maturidade de investimentos estruturantes planeados antes da pandemia de covid-19, estimados em 10.874 milhões de euros, ao qual se somam os projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".

De acordo com o relatório, "o PRR vem reforçar o papel crucial do investimento público, estando ancorado na Estratégia Portugal 2030 e visando a concretização de um conjunto de investimentos que promovam a especialização da economia portuguesa, a convergência com a União Europeia e a aceleração da transição digital e climática".

O OE2023 realça ainda que o investimento estruturante "em 2023, deverá ascender a cerca de 2.262 milhões de euros, representando um acréscimo de mais de 580 milhões de euros face a 2022", destacando que "os investimentos nas áreas dos transportes, saúde e segurança social, bem como ambiente e agricultura, continuam a ter um contributo importante para esta evolução".

O Governo entregou hoje na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que prevê que a economia portuguesa cresça 1,3% em 2023 e registe um défice orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que a proposta reforça os rendimentos, promove o investimento e mantém o compromisso com finanças públicas sãs num ambiente externo adverso de guerra na Europa e escalada da inflação.

O Governo visa reduzir o peso da dívida pública de 115% do PIB para 110,8% em 2023 e projeta que a inflação desacelere de 7,4% em 2022 para 4% no próximo ano.

A proposta vai ser debatida na generalidade no parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.