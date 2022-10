OE2023. IL e BE criticam proposta do Governo

“Não há nada que tenha impacto realmente na produtividade, pelo contrário”, declarou à RTP.



“Sem crescimento, não conseguimos nem melhorar as condições sociais de Portugal, nem dar oportunidades de mobilidade social”.



Frisando que a Iniciativa Liberal é reformista, Carla Castro defendeu que o primeiro-ministro e vários deputados das bancadas parlamentares não devem “contribuir para a desinformação” nem “infantilizar as pessoas”.



“Gostava de ver o Governo centrado a resolver os problemas de Portugal” em vez de fazer “manobras de diversão”, acrescentou.



Já Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, considera que “um Governo que apresenta um orçamento na Assembleia da República que escolhe um corte de salário real, transversal à população (…), fez uma escolha nesse orçamento, e não é uma escolha à esquerda”.



“Nenhum Governo pode apresentar um orçamento que corta salários e pensões e esperar negociá-lo com a esquerda”, defendeu.



A deputada bloquista entende que a maioria absoluta do PS “faz o que bem entende” e “escolheu um acordo com os patrões em vez de um orçamento à esquerda”.