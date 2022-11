OE2023. Ministra assinala compromisso com aumento da produtividade agrícola e das pescas

Este orçamento firma "o compromisso com o crescimento e, neste caso, com o aumento da produtividade e da rentabilidade nos setores da agricultura e pescas", afirmou Maria do Céu Antunes, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Agricultura e Pescas e Orçamento e Finanças.

Para isto, conforme destacou, vão ser implementadas medidas fiscais, de financiamento, simplificação administrativa e de custos de contexto, bem como através da execução dos "instrumentos à disposição do setor".

Segundo os dados avançados pela governante, este orçamento aumenta em 18,6% face à previsão de execução em 2022.

Em causa, está um aumento de despesa efetiva de 233,2 milhões de euros.