OE2023. PAN só vai abster-se caso Governo se comprometa a alterar matérias

O PAN continua a dialogar no sentido de decidir o sentido de voto do OE2023 na generalidade. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, disse à RTP que o papel da oposição "tem de ser responsável, mesmo perante uma maioria absoluta, garantindo que o Governo não fica fechado sobre si".