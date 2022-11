OE2023. Proposta do PAN para distribuição de produtos de higiene menstrual aprovada

A proposta do PAN para combater a pobreza menstrual foi a primeira a ser aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no âmbito da especialidade do Orçamento do Estado para 2023.Em concreto, a medida visa a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual "nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, às beneficiárias de ação social escolar que o solicitem", nas instituições de ensino superior, "quando solicitada por beneficiárias de bolsas de estudo no âmbito do sistema de apoios sociais para a frequência de cursos ministrados em instituições de ensino superior", nos centros de saúde ou nos agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde, "às utentes em situação de insuficiência económica que o solicitem".A distribuição gratuita destes produtos também se aplicará nos estabelecimentos prisionais às reclusas que o solicitem e às pessoas em situação de sem-abrigo, em articulação com as instituições particulares de solidariedade social.Por outro lado, o Bloco de Esquerda viu chumbada uma proposta sobre o mesmo tema, que previa o acesso gratuito e universal a produtos de recolha menstrual, através da sua distribuição em centros de saúde, escolas, prisões e junto de “populações excluídas socialmente, e que, por via dessa exclusão, têm menor contacto com as estruturas públicas de saúde”.

Mais de 1.800 propostas vão a votos

Para além das propostas do BE, os deputados chumbaram também as propostas do PCP e do Chega para aumentar o subsídio de alimentação em janeiro do próximo ano.







A maratona na especialidade em plenário do Orçamento do Estado para 2023 arrancou esta segunda-feira e irá prolongar-se por toda a semana.

Inicialmente eram 1857, mas 19 acabaram por ser retiradas.A votação final global da proposta do OE2023 está marcada para sexta-feira.

A proposta de Orçamento apresentada pelo Governo foi aprovada na generalidade, a 27 de outubro, apenas com os votos a favor do PS e abstenções dos deputados únicos do PAN e do Livre.