OE2023. Tavares diz que "é possível fazer muito mais" e alerta esquerda para valorização salarial

O deputado falava no encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2023 - que tem aprovação garantida pela maioria socialista e na qual o Livre se vai abster -- numa intervenção em que comparou os valores do salário mínimo de Portugal e Espanha e salientou que "se o governo espanhol e português cumprirem com as suas promessas vamos estar abaixo dos 70% do salário mínimo espanhol".

"Não é possível falar e levar a sério a convergência europeia sem levar a sério esta divergência ibérica. E esta, caros e caras colegas à esquerda, não é culpa da direita, aconteceu durante os anos da geringonça e durante os governos PS. Fomos nós que deixamos escapar este objetivo e temos que fazer muito mais para o reintroduzir.

Na opinião do historiador e dirigente do Livre, "a mensagem que isto passa para fora é que Portugal continua a apostar em ser uma economia de salários baixos ao passo que a Espanha continua apostada em fazer subir o salário mínimo e os outros salários também".

"É possível fazer muito mais a partir deste orçamento também. (...) Usemos bem esse tempo porque temos pouco tempo para poder pensar o país a um tempo mais longo", vincou.