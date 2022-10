OE2023. Todos os contribuintes com ganhos no IRS

A descida de 2 pontos percentuais no segundo escalão do IRS vai aumentar o rendimento disponível de todos os contribuintes em 2023. Mesmo daqueles que se encontram nos escalões superiores, independentemente do rendimento ou da composição do agregado familiar. É o que se conclui das simulações feitas pela consultora EY para a RTP.