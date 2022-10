OE2023. Verba é insuficiente face ao aumento da energia, diz presidente dos Politécnicos

Lusa

Segundo a proposta de OE2023 entregue na Assembleia da República, está prevista uma verba de 3.264,5 milhões de euros para os setores da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mais 17,6% face à execução estimada até ao final do ano.