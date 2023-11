OE2024. Futuro do fundo de excedentes ainda incerto

O Governo do primeiro-ministro demissionário, António Costa, anunciou aquando da apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) que os excedentes previstos para este ano e o próximo seriam canalizados para um fundo destinados a investimentos estruturantes posteriores a 2026, o período pós-Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que irá dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas, mas só publicará o decreto depois da votação final global do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), marcada para 29 de novembro, que tem aprovação garantida devido à maioria absoluta do PS.

Contudo, apesar da ideia de criação do fundo estar no relatório da proposta do OE2024 não é mencionado no articulado da proposta de lei.

O economista e professor do ISEG Paulo Trigo Pereira nota, em declarações à Lusa, que "se não for apresentado nenhuma proposta de artigo pelos deputados [na fase de especialidade] que crie o fundo, e que seja aprovada, não fará parte da Lei do Orçamento do Estado (que não inclui o relatório)".

O economista assinala também que "aquilo que o governo também poderia fazer era apresentar um diploma autónomo fora do Orçamento para criar o fundo, coisa que no atual contexto político já não faz sentido".

Na prática esta hipótese poderia suscitar dúvidas se caberia nas funções de um governo de gestão, que avança após o anúncio hoje do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas.

A Constituição prevê que "antes da apreciação do seu programa pela Assembleia da República, ou após a sua demissão, o governo limitar-se-á à prática dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos".

O advogado José Luís Moreira da Silva recordava, esta semana, à Lusa que "o que são os atos necessários tem sido alvo de várias interpretações e de acórdãos do Tribunal Constitucional (TC)".

"O que se vem retirando da prática política e das interpretações do TC é que o Governo de gestão não está impedido de aprovar leis, mas está restrito a situações de necessidade, ou seja, situações que seriam prejudicadas caso fossem deixadas apenas após eleições para o novo governo", refere.

O semanário Expressou noticiou na última edição que para Marcelo Rebelo de Sousa não existe qualquer problema legal em canalizar o excedente deste ano para o fundo, mas que a intenção do Governo de tornar o procedimento em regra para futuro "é outra coisa".

A Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) estipula que "os excedentes da execução orçamental são usados preferencialmente" na "amortização da dívida pública, enquanto se verificar o incumprimento do limite da dívida pública" e na "constituição de uma reserva de estabilização, destinada a desempenhar uma função anticíclica em contextos de recessão económica, quando se verificar o cumprimento do limite referido na alínea anterior".

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré da Costa Cabral, alertou hoje numa audição parlamentar que apenas poderão ser usados 171 milhões de euros de excedente na constituição do fundo de investimentos estruturantes.

A responsável do CFP defendeu que os excedentes em Portugal resultam, sobretudo, de saldos positivos no sistema de Segurança Social (no sistema previdencial) e na administração local (de menor expressão), estando os primeiros destinados a financiar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e os segundos da responsabilidade dos municípios.

Por seu lado, o presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, considerou esta semana que não existem impedimentos legais à constituição do fundo para o qual serão canalizados os excedentes orçamentais.

José Tavares justificou que o artigo 21 da LEO é "relativamente claro", já que inclui a palavra "preferencialmente".