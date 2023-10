OE2024. PS prevê aumento de rendimentos e congelamento de todos os passes de transporte

o presidente do Grupo Parlamentar do PS referiu que as previsões para 2024 apontam para uma manutenção %u201Cde um nível de emprego muito elevado%u201D, estando %u201CPortugal perto de atingir os cinco milhões de ativos, mais um milhão de novos empregos do que em 2015%u201D.



%u201CEm 2024, segundo as previsões, voltará a registar-se uma convergência com a média da União Europeia%u201D, indicou sem entrar em detalhes sobre o cenário macroeconómico, mas antes de aludir de forma genérica à política de rendimentos prevista para o próximo ano.



%u201CÉ uma proposta de Orçamento de reforço dos rendimentos das famílias, em particular dos jovens. No PS, não falamos apenas de política fiscal, falamos também de rendimentos de salários. E é com os salários que os portugueses pagam as suas contas%u201D, comentou.



"Tal como no ano passado, 2024 será um ano de reforço dos rendimentos", afirmou Eurico Brilhante Dias, acrescentando que "há passos em frente na negociação com a Função Pública" e que o Governo continua a "negociar no quadro da concertação social".



O deputado do PS acredita que há "passos em frente" que permitem "reforçar os rendimentos das famílias".



Segundo o socialista, na reunião com o Governo foram ainda abordado o "reforço das políticas públicas" na área da Habitação, da Saúde e a Educação, na área da Mobilidade e dos Transportes.