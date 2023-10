OE2024. "Se caminho tem resultado, não há razão para mudar", defende Governo

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, defendeu as virtualidades da proposta de Orçamento do Estado que o Governo apresentou, considerando que o documento é possível porque o país tem tido bons resultados com as políticas que tem vindo a implementar. Por isso mesmo, a ministra diz que "não há razão para mudar".

Entrevistada esta quarta-feira no Jornal da Tarde, a governante argumenta que, nesse sentido, o Orçamento tem três dimensões importantes, a de reforçar o rendimento das famílias, garantir condições de investimento por parte das empresas e proteger o futuro, realçando que a política de contas certas é um dos garantes que o país pode responder às incertezas do futuro.



Defende o fim de medidas extraordinárias como o IVA Zero, que visou responder a problemas extraordinários que surgiram e defende o que chama de medidas estruturais que visam aumentar os rendimentos das famílias, como a mexida no IRS.



Quanto à Saúde e à Educação, Mariana Vieira da Silva destaca que além do reforço de investimento o Governo está a adotar outras medidas de reorganização importantes.