OE2025. Governo convoca partidos para segunda ronda de reuniões na 3.ª feira no parlamento

A notícia foi inicialmente avançada pelo Expresso.

A convocatória prevê que as reuniões decorram na sala do Governo, na Assembleia da República. As horas das reuniões ainda não foram divulgadas, mas deverão acontecer por ordem crescente de representação parlamentar, começando às 10:00, e com a duração prevista de uma hora cada.

A primeira ronda de reuniões realizou-se em 19 de julho, na residência oficial do primeiro-ministro, mas Luís Montenegro -- cuja presença estava inicialmente prevista -- acabou por faltar por razões de saúde, o que levou o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, a também não participar nos encontros nesta ocasião.

No final das reuniões com todos os partidos da oposição - PSD e CDS-PP acabaram por cancelar a participação na primeira ronda -, nenhum dos membros do Governo presentes nas reuniões - ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, da Presidência, António Leitão Amaro, e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte - prestou declarações à comunicação social.