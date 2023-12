Oferta de compra da Greenvolt pelo fundo KKR é "geral e voluntária"

O fundo Gamma Lux, com sede no Luxemburgo, lançou formalmente "uma oferta pública geral e voluntária de aquisição da totalidade das ações" da Greenvolt.

"A oferta é geral e voluntária", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após a compra das ações, no âmbito dos contratos de compra e venda celebrados com os acionistas vendedores, "será imputável ao oferente uma percentagem superior a 50% do capital social e direitos de voto inerentes a tais ações".

Consequentemente, a mesma oferta será "convolada de voluntária em obrigatória", adiantou.

As aquisições só deverão estar concluídas a partir de 31 de maio de 2024, após aprovação por parte da Autoridade da Concorrência Portuguesa e dos homólogos da Roménia, da Irlanda, do Reino Unido e da Alemanha, indicou a mesma nota.

A oferta do Gamma Lux aos acionistas na Bolsa de Valores de Lisboa prevê a compra de cada ação da Greenvolt por 8,3 euros, 11,5% acima do valor das ações do grupo no fecho da sessão de quarta-feira.

O fundo gerido pela KKR sublinhou ainda que a oferta representa "um prémio de 95,3% em relação ao preço inicial de admissão da oferta pública inicial das ações, em 15 de julho de 2021".

Em janeiro, a Greenvolt tinha anunciado um acordo com a KKR para a emissão de obrigações no valor de 200 milhões de euros, com maturidade de sete anos, passíveis de serem convertidas em ações da empresa.

Na altura, a empresa portuguesa defendeu, num comunicado, que este investimento ia permitir um "crescimento mais acelerado" da Greenvolt, potenciando ainda novas oportunidades de negócio.

A KKR é uma empresa de investimento "líder mundial que oferece gestão alternativa de ativos, bem como soluções no mercado de capitais e seguros", explicou na altura a Greenvolt.