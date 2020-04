OIT alarmada com os efeitos da pandemia

Três semanas depois do último relatório, a Organização internacional de trabalho voltou a fazer contas e concluiu que os efeitos da covid-19 no mundo laboral são agora mais devastadores.



A OIT prevê uma queda de 10,5 por cento no número de horas de trabalho no atual trimestre. Na prática significa que 305 milhões de pessoas correm risco de perder meios de subsistência - o equivalente a metade da força de trabalho a nível mundial.