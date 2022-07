Oitante conclui pagamento integral de empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros

A Oitante "concluiu com sucesso" o pagamento integral do empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, anunciou hoje a sociedade-veículo criada em 2015 para ficar com os ativos do Banif que o Santander Totta não comprou.