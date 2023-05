Oitenta quilos de bivalves apreendidos no Algarve em operação da ASAE

Segundo explicou à agência Lusa o inspetor-geral da ASAE, Pedro Portugal Gaspar, esta operação na área do transporte de bens alimentares e não alimentares, que começou pelas 18:00 de terça-feira nas principais fronteiras terrestres nacionais e se prolonga até às 20:00 de hoje, envolve cerca de 160 inspetores.

"Até cerca das 08:30, foi apenas detetada uma infração no Algarve, em Castro Marim. Uma apreensão de 80 quilos de bivalves sem documentação" sanitária, contou.

Pedro Portugal Gaspar adiantou que o principal objetivo da operação é o controlo e verificação das condições de higiene e segurança alimentar das mercadorias em circulação e a deteção de "eventuais ilícitos relacionados com as mercadorias em trânsito, com consequências diretas para o consumidor final".