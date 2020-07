Oleiros investe 350 mil euros em projeto de valorização da ribeira local

O município de Oleiros reuniu recentemente com os proprietários dos terrenos confinantes com a ribeira de Oleiros, na extensão de margem que vai desde a Ponte Grande da Torna à Praia Fluvial de Açude Pinto, para os informar sobre o projeto.

"A beneficiação de um troço de cerca de 2,5 quilómetros de tão importante corredor verde pretende promover a conservação e valorização do património cultural e natural, enquanto instrumentos para a sustentabilidade", explica, em comunicado, a Câmara de Oleiros.

Adianta ainda que esta intervenção surge na sequência de uma primeira efetuada em 2014, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), na qual se iniciaram a limpeza da galeria ripícola, a regularização das margens e a manutenção do trilho existente, tendo ainda sido criado o percurso temático "À Descoberta da Ribeira" e construído um espelho de água, a jusante da Ponte Grande, o qual serve simultaneamente para recreio e lazer, mas também como ponto de água para defesa contra incêndios.

"A atual candidatura vem dar continuidade à anterior e contempla ainda duas novas ações: uma primeira de beneficiação do percurso pedonal "À descoberta da Ribeira de Oleiros", dotando-o de condições que permitam a sua utilização, durante o ano inteiro, por um maior e diversificado fluxo de visitantes e uma segunda de dinamização e sensibilização para a conservação e valorização do património", lê-se na nota.

A autarquia sublinha que na primeira beneficiação está previsto o reforço da acessibilidade e segurança do percurso, a criação de plataformas para pesca desportiva, observação e contemplação de fauna e flora, instalação de papeleiras e bancos em locais estratégicos e a colocação de `QR code` nos painéis de interpretação do património natural e cultural existentes.

Já a segunda ação contempla a implementação de iniciativas diferenciadoras e focadas na conservação e valorização do património natural, dos recursos endógenos e dos produtos identitários da região, pretendendo mobilizar residentes e visitantes para fazerem parte da construção de um destino turístico mais sustentável.

"Inscrita no Eixo 7 `Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios`, do Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020), esta ação vem afirmar a região como um destino de excelência e promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística do território, enquanto fator distintivo e de competitividade no contexto regional de desenvolvimento", explica o município de Oleiros.