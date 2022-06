Oliveira do Bairro vai aumentar recolha diferenciada porta a porta até ao verão

"Temos uma forte campanha de recolha porta a porta, que faz com que a reciclagem tenha vindo a aumentar. Estimamos chegar a quatro mil habitações até ao final do verão", avançou.

Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o projeto "Separar para mais Reciclar" tem vindo a aumentar a quantidade e qualidade de resíduos a encaminhar para reciclagem.

"Já chegamos a 3.300 casas do concelho e, numa altura em que no país aumentam os gases do efeito estufa, nós estamos a contraciclo. Ao aumentarmos o nível de reciclagem, em detrimento do lixo comum, estamos a contribuir, ao contrário do país, para diminuir os efeitos de gás estufa", realçou.

Duarte Novo reconheceu que a contribuição de Oliveira do Bairro representa "apenas uma gotinha", que pode ganhar "outra força, se outros concelhos seguirem o mesmo caminho".

"Gostaria muito que os nossos colegas tivessem também esta visão e influenciassem os seus munícipes para conseguirmos reduzir e alcançar a meta europeia", acrescentou.

Com o projeto "Separar para mais Reciclar", as moradias do concelho recebem gratuitamente um ecoponto, com um contentor para o cartão, outro para o plástico e um terceiro para o vidro.

"Todas as semanas recolhemos papel e plástico: a zona poente é à segunda-feira para o papel e a zona nascente é a terça-feira. O plástico é à quarta-feira na zona poente e à quinta-feira na zona nascente, enquanto o vidro é de 15 em 15 dias", informou.

O investimento na recolha de resíduos diferenciados porta a porta ultrapassou os 400 mil euros, sendo cofinanciado por fundos comunitários do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

De acordo com o autarca, Oliveira do Bairro tem vindo também a apostar na recolha dos biorresíduos.

"Estamos com um projeto piloto a fazer recolha de biorresíduos em 50 habitações e queremos aumentá-lo de forma substancial. Já assinei procedimento para comprar equipamentos, sendo este um investimento que atinge os 300 mil euros", referiu.

No seu entender, é essencial proporcionar às pessoas as ferramentas que lhes permitam ter "à mão" a melhor forma de fazer a separação de resíduos.

"Ou o temos à mão ou deitam no lixo comum. E é isso que queremos evitar, porque é muito cara a recolha e também o tratamento em aterro. Desta forma, investimos no nosso futuro e no ambiente", sustentou.

O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro revelou ainda que, quando este projeto estiver todo implementado, será possível "pesar o lixo produzido".

"Os contentores têm um chip que identifica a casa e que pesa os resíduos. Como o vendemos [ao lixo], por um valor simbólico, será possível descontar esse valor da fatura do munícipe, pagando apenas o que utilizarem", concluiu.