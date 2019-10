OMC revê em forte baixa para 1,2% crescimento das trocas comerciais em 2019

Lusa01 Out, 2019, 11:19 | Economia

Na atualização das perspetivas publicadas hoje, a OMC também reviu em baixa as previsões de crescimento para 2020 ainda que não tão bruscamente, de 3% há seis meses para 2,7%.

A OMC refere que estes recuos se devem às crescentes tensões entre grandes economias como a China e os Estados Unidos e as incertezas associadas ao `Brexit`.

"As crescentes tensões comerciais e a travagem da economia global levaram os economistas da OMC a baixar bruscamente as suas perspetivas", sublinha a organização no site oficial.