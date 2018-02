Ondas de choque da bolsa de Nova Iorque chegam à Europa

Foto: Justin Lane - EPA

O índice da bolsa de Nova Iorque recuou 4,6 por cento. As perdas foram superiores a mil milhões de dólares de dólares, no pior resultado desde 2011.



O crash da bolsa norte-americana atingiu os mercados mundiais. Na Ásia nenhuma praça escapou ao vermelho, com as perdas a oscilarem entre os quatro e os cinco por cento.



Na Europa, os mercados abriram também com fortes abalos, mas entretanto começaram a recuperar.



O português PSI 20 abriu a sessão desta terça-feira a perder 2,89 por cento. Foi invertendo a tendência de perda durante a manhã.