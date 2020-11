ONG diz que credores da Zâmbia deviam aceitar perdas porque sabiam do risco

"Os credores da Zâmbia devem aceitar um grande corte nos pagamentos porque emprestam ao país sabendo que há um risco significativo de a dívida não ser paga", argumentou a diretora do CJD, Sarah-Jayne Clifton, num comentário enviado à Lusa.

"Esses riscos materializaram-se agora, e os detentores de títulos de dívida devem aceitar uma significativa perda, até porque é a única maneira de as finanças da Zâmbia regressarem a um caminho de sustentabilidade", acrescentou a ativista.

Para Sarah-Jayne Clifton, "é simplesmente imoral que os credores exijam um pagamento da totalidade do empréstimos e façam grandes lucros com a dívida ao mesmo tempo que o país luta contra a covid-19 e enfrenta uma enorme crise económica e níveis de pobreza crescentes".

De acordo com os cálculos do CJD, os credores poderão ter lucros entre 75% e 250% face ao que investiram se, na sexta-feira, decidirem rejeitar a moratória de seis meses pedida pelo Governo da Zâmbia em setembro.

A Zâmbia gasta quatro vezes mais em pagamentos de dívida externa do que em despesas com a saúde, salientou o CJD, apontando que estes pagamentos vão aumentar de 4% da receita, em 2014, para mais de 33% este ano.

Segundo o Banco Mundial, 49% da dívida da Zâmbia é devida a credores privados, 27% à China, 10% ao Banco Mundial e 9% a outras instituições multilaterais, para além de 5% a outros governos.

O acordo alcançado com os chineses no final de outubro, ao abrigo do qual o pagamento dos juros foi adiado para 25 de abril de 2021, deverá colocar alguma pressão nos detentores de títulos de dívida pública, que agendaram para sexta-feira uma segunda votação sobre o pedido de alívio da dívida relativa à emissão de 3 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros) que vence em 2025.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a Zâmbia devia ao Banco de Desenvolvimento da China pelo menos 391 milhões de dólares, cerca de 332 milhões de euros, no final do ano passado, segundo o relatório económico anual referente a 2019.

A Zâmbia está a tentar reestruturar a dívida externa que cresceu para mais de 10 mil milhões de euros nos últimos anos, e que se tornou insustentável quando a pandemia agravou o custo dos empréstimos obtidos para a construção de infraestruturas e de despesa pública elevada.

Num relatório recente em que colocaram o país em `default` (incumprimento financeiro) por não ter pago uma prestação da dívida, a agência de notação financeira Standard & Poor`s (S&P) disse que os bancos chineses tinham mais de 25% do total da dívida da Zâmbia.

A S&P estima que a economia da Zâmbia tenha um crescimento negativo de 4% este ano, recuperando para uma expansão de 2% em 2021, e que o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) suba de 85,9%, em 2019, para 106,1% este ano.

Com a decisão de colocar a Zâmbia em `default`, este país africano que faz fronteira com Angola e Moçambique tornou-se o primeiro a entrar em incumprimento devido ao aumento da despesa pública para combater a pandemia de covid-19 e, simultaneamente, à descida do preço das matérias-primas e da procura mundial.

