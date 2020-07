ONG diz que modelo de participação do Estado moçambicano nos projetos de gás apresenta risco fiscal

Numa nota distribuída hoje à comunicação social, a organização não-governamental CIP observa que a ENH, a representante do Estado nos projetos de gás, é responsável por mais de 90% da dívida externa das empresas públicas e participadas pelo Estado, acrescentando que o peso que a empresa representa neste setor não é acompanhado por benefícios na mesma proporção.

"Os indicadores tidos como os mais relevantes na monitoria fiscal alertam para a situação debilitada das empresas públicas e participadas pelo Estado, e a ENH não é exceção, destacando-se o facto de o nível de capacidade de cumprir com os compromissos com os recursos que constituem seu património encontrar-se muito abaixo do recomendável", observa-se na nota do CIP.

"O resultado líquido do exercício de 2019 foi de 515,9 milhões de meticais [sete milhões de euros]. Apesar de positivo, o resultado líquido da ENH registou uma queda de cerca de 70% e 81% em relação a 2018 e 2017, respetivamente", acrescenta.

Por outro lado, segundo a ONG moçambicana, falta transparência sobre o custo de financiamento da empresa, uma informação que facilitaria a análise sobre as condições a que o Estado se submete para garantir a participação nos projetos do gás natural.

"O CIP recomenda ao Governo maior transparência e disponibilização de informação sobre financiamento [com destaque para a taxa de juro] da participação do Estado nos projetos de gás, de forma a permitir inclusão nas decisões de participação do Estado neste setor", acrescenta-se na nota.

Em junho, o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, anunciou que a ENH pretende encontrar um financiamento mais barato do que aquele de que dispõem para pagar a sua participação no maior projeto de gás natural em construção no país.

"Há um acordo" com os outros sócios da Área 1 (petrolíferas internacionais, lideradas pela Total) para que financiem a quota de 15% da ENH "na fase de construção".

"Mas como empresa, a ENH tem o objetivo de maximizar o retorno do seu investimento e, nessa perspetiva, está a trabalhar com aconselhamento financeiro [...] na perspetiva de encontrar alternativas de financiamento que permitam custos mais baixos da operação", acrescentou, sem detalhar números.

Em novembro do último ano, a captação de cerca de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) para a participação da ENH na Área 1 foi o projeto mais caro apresentado num fórum de investimento organizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em Joanesburgo, África do Sul.