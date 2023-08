ONG moçambicana defende lei sobre beneficiário efetivo nas sociedades comerciais

"Recomenda-se à Assembleia da República a aprovação de uma lei mais abrangente sobre beneficiários efetivos, que seja aplicável a todas as sociedades comerciais, incluindo a empresas que atuam no setor extrativo", de acordo com uma análise do CIP sobre o quadro normativo relativo a esta matéria.

Os instrumentos legais até agora aprovados, nomeadamente o novo Código Comercial e o novo Regulamento da Contratação Pública, mostram-se insuficientes e com limitações bastantes que constituem impedimento para a transparência no conhecimento dos titulares dos direitos das sociedades comerciais, prossegue o texto.

O CIP assinala que a "legislação dispersa" existente omite o princípio da "divulgação aberta dos beneficiários efetivos", impedindo um escrutínio público eficaz às empresas que fazem negócios com o Estado.

A divulgação permitiria a criação de uma base de dados disponível para consulta pública.

"Além disso, apenas o Regulamento da Contratação Pública impõe a obrigatoriedade de declaração dos beneficiários efetivos. Contudo, a medida peca por não ser suficientemente abrangente a todas as sociedades comerciais", sublinha a análise do CIP.

O regulamento apenas obriga as empresas com contratos com o Estado envolvendo valores superiores a 60 milhões de meticais (869 mil euros) a declararem os beneficiários efetivos, nota-se no documento.

Para o CIP, as reformas até agora empreendidas não permitem uma transparência aceitável sobre o conhecimento dos beneficiários efetivos das sociedades comerciais.

"A falta de transparência dos beneficiários efetivos, seja no setor extrativo, seja no `procurement` [contratação pública], abre espaço para a corrupção, conflitos de interesse e outros crimes financeiros lesivos ao erário público", enfatiza o CIP.

O Governo moçambicano deve criar uma entidade responsável pelo registo e divulgação de dados sobre beneficiários efetivos e que os parceiros de cooperação apoiem a adoção de quadros normativos robustos, recomenda.

Deve ainda ser prestada assistência técnica ao Governo no desenho e na implementação dos centros de registo de beneficiários efetivos e envolver a sociedade civil em atividades de advocacia, visando promover a criação e a aprovação de um quadro legal apropriado, conclui o documento da ONG.