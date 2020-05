ONG quer lei para impedir processo contra países que não paguem dívida

"O CJD calculou que 4,3 mil milhões de dólares em pagamentos de títulos de dívida são devidos entre maio e dezembro deste ano para 77 países, sendo a maioria dos pagamentos referentes a juros, para além de mais 5,1 mil milhões de dólares em dívida menos transparente, perfazendo um total de 9,4 mil milhões de dólares devidos a credores privados no resto de 2020, por pelo menos 46 dos 77 países cobertos pelo acordo anunciado no G20", lê-se numa nota enviada à Lusa.

Na nota, o economista-chefe desta Organização Não Governamental defende que, como 90% dos títulos de dívida abrangidos pela suspensão de pagamentos decretada pelo G20 foram contraídos ao abrigo da lei inglesa, recai sobre as autoridades britânicas a necessidade de aprovar legislação que impeça os credores privados de processarem os países que não cumpram os pagamentos de dívida devido às dificuldades financeiras em que estão por causa do impacto da pandemia da covid-19.

"Estamos a pedir que seja aprovada legislação para proteger quaisquer países de serem processados se implementarem a suspensão pedida pelo G20" em 15 de abril, lê-se na nota, que especifica que "90% da dívida detida pelos 77 países foi contraída ao abrigo da lei inglesa", que será a jurisdição competente em caso de litígio entre os credores e os países devedores.

"Nenhum país devia ser forçado a escolher entre pagar a dívida ou fornecer cuidados de saúde neste tempo de crise", argumentou Tim Jones, defendendo que "o Governo britânico pode e deve urgentemente aprovar legislação para prevenir que qualquer país que suspenda os pagamentos da dívida devido à crise do novo coronavírus seja processado em Londres".

Para esta ONG, uma lei deste género não seria inédita, já que "em 2010 o Reino Unido já aprovou a Lei de Alívio da Dívida [dos Países em Desenvolvimento], que impediu que qualquer credor possa processar qualquer um dos 40 países elegíveis ao abrigo desta iniciativa".

O primeiro pagamento aos credores privados depois do acordo do G20 é o pagamento de 22,5 milhões de dólares da Mongólia, a 1 de maio, seguido por 13,25 milhões do Ruanda, hoje, sendo que só neste mês há 16 pagamentos o valor de 620 milhões de dólares por parte de nove países, entre os quais Angola.

Os cálculos do CJD apontam para que o acordo anunciado pelo G20 represente dívida a outros governos no valor de 12 mil milhões de dólares em 77 países, sendo que há outros 12 mil milhões que são devidos a instituições multilaterais entre maio e dezembro, e a que se juntam ainda mais 9,4 mil milhões de dólares a credores privados.

A questão da dívida pública dos mercados emergentes, nomeadamente os africanos, tem sido apontada como uma das questões essenciais para a resolução da propagação da pandemia neste populoso continente, que enfrenta uma crise económica e sanitária devido à covid-19.

O G20 já tinha anunciado há três semanas a suspensão dos pagamentos de cerca de 20 mil milhões de dólares, cerca de 18,2 mil milhões de euros, devidos pelos países mais pobres este ano em juros sobre a dívida, nomeadamente para os países africanos.

O FMI adiou a receção dos pagamentos da dívida que os países tinham ao Fundo, e o Banco Africano de Desenvolvimento disponibilizou 10 mil milhões de dólares, ou 9,1 mil milhões de euros, para ajudar os governos do continente.

O IFI, associação que representa os credores da dívida a nível mundial, estimou no início deste mês que a dívida soberana e os juros dos empréstimos contraídos pelos países em desenvolvimento e dos mais pobres a pagar este ano rondaria os 140 mil milhões de dólares (127,8 mil milhões de euros).

Os países em desenvolvimento enfrentam um duplo desafio de financiar os cuidados de saúde necessários para combater a pandemia da covid-19 e, ao mesmo tempo, lidar com as consequências do confinamento, que afundou as economias que já de si estavam fragilizadas no seguimento da descida dos preços das matérias-primas.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.800 nas últimas horas, com mais de 44 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.