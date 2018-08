ONU adota resolução sobre sanções ao Mali com 15 votos a favor

Lusa30 Ago, 2018, 16:25 | Economia

A Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para Estabilização do Mali (MINUSMA) não viu uma evoução positiva na vida social e política do país, prometida no acordo de paz de 2015.

"As sanções não são um fim e não podem resolver o problema" disse o representante de França no Conselho de Segurança, na reunião de hoje, comprometendo-se com o apoio francês à segurança no Mali.

O regime de sanções -- imposto aos signatários do acordo de paz de junho de 2015 entre forças no poder e forças dissidentes -- foi criado pela ONU em setembro de 2017 e tinha o fim de março como prazo para aplicação de medidas de proteção da paz e reconciliação, tendo sido um "pedido explícito do governo maliano".

Em junho, a ONU prolongou por mais um ano a missão dos capacetes azuis, que se iniciou em 2013, num texto redigido pela França e entregue aos 15 membros do Conselho de Segurança.

Em março, um grupo de peritos sublinhou, em relatório, que a insegurança continua a predominar no país, continuando a praticar-se tráfico humano, de droga e de armas.

O país, que há um mês realizou eleições presidenciais e está prestes a inaugurar o segundo mandato do Presidente Ibrahim Boubacar Keita, tem também eleições legislativas convocadas para 28 de outubro de 2018.