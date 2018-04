Onze voos cancelados no último dia de greve na Ryanair

RTP04 Abr, 2018, 09:55 / atualizado em 04 Abr, 2018, 09:59 | Economia

Em Lisboa, no aeroporto Humberto Delgado, estavam previstas até às 9h30 quatro partidas e apenas duas se realizaram. Um voo com partida às 6h30, com destino a Hamburgo, e outro com destino ao Porto foram cancelados. Um outro voo para Londres, cuja partida estava prevista para as 6h30, foi adiado para as 13h00.



No aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, dos sete voos previstos cinco foram cancelados. Os voos para Roma, Lisboa, Barcelona, Paris e Eindhoven não se realizaram. No entanto, dos voos cancelados, dois descolaram para ir buscar tripulação a outras bases da companhia aérea de baixo custo.



No aeroporto de Faro, dos seis voos previstos quatro foram cancelados até às 9h30.



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil acusa a companhia de, uma vez mais, ir buscar tripulantes a outras bases.



“Os aviões estacionados em Portugal saíram sem passageiros outra vez e foram a outras bases da Ryanair buscar tripulantes para voltarem com algumas horas de atraso e, mais uma vez, haver substituição dos tripulantes em greve”, acusou Luciana Passos, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

Último dia de greve

Os tripulantes de cabine das bases portuguesas da Ryanair cumprem esta quarta-feira o terceiro e último de três dias de greve não consecutivos para reivindicar a aplicação da legislação laboral do país.



Na passada quinta-feira, primeiro dia do protesto, foram cancelados 13 voos e alguns aviões partiram com várias horas de atraso.



No domingo, o segundo dia de paralisação, dos 49 voos programados 27 foram cancelados. Dos 22 realizados, 15 foram com tripulação portuguesa e sete com tripulantes estrangeiros.