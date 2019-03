Partilhar o artigo Opção pelo englobamento no IRS permite deduzir na renda os prejuízos com obras Imprimir o artigo Opção pelo englobamento no IRS permite deduzir na renda os prejuízos com obras Enviar por email o artigo Opção pelo englobamento no IRS permite deduzir na renda os prejuízos com obras Aumentar a fonte do artigo Opção pelo englobamento no IRS permite deduzir na renda os prejuízos com obras Diminuir a fonte do artigo Opção pelo englobamento no IRS permite deduzir na renda os prejuízos com obras Ouvir o artigo Opção pelo englobamento no IRS permite deduzir na renda os prejuízos com obras