OPEP decide aumentar a produção de petróleo a partir de maio

O grupo decidiu aumentar a produção em 350 mil barris por dia em maio, um aumento igual em junho e mais 441 mil barris diários em julho.

A decisão foi divulgada após uma reunião ministerial da OPEP+, realizada por videoconferência.

"A reunião aprovou um ajustamento nos níveis de produção para maio, junho e julho", segundo o comunicado.

No início de março, foi decidido manter em abril os cortes vigentes na oferta petrolífera, com exceção da Rússia e do Cazaquistão, que aumentaram ligeiramente a produção.

A OPEP+, responsável por cerca de 60% da produção mundial de petróleo, mantém cortes no fornecimento de 6,85 milhões de barris por dia, de um total de 9,7 milhões de barris diários que decidiu retirar do mercado em maio de 2020, num corte sem precedentes para travar a queda do preço do petróleo devido à diminuição na procura causada pela pandemia de covid-19.